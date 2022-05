Utopia au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 14 mai 2022, Lille.

Utopia au Musée !

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Prenez conscience de manière sensible et collaborative, des différentes perceptions qui existent dans la Nature, et ainsi voir le Monde à travers le regard d’animaux, avec le **Zooscope.** Faites également la connaissance du **Blob**, cet être vivant unicellulaire, ni animal, ni végétal, ni champignon, appartenant à la famille des amibes, élevé au Musée, observé par **Hadrien Tequi**, artiste contemporain et faisant preuve d’une forme d’intelligence inattendue… Découvrez une exposition-dossier mettant à l’honneur le travail de représentation scientifique des espèces d’arbres disparues, avec notamment la découverte des travaux d’illustration de **Madeleine Aimé**. **Rencontres, nocturnes et ateliers** viendront également illustrer ces thématiques et vous permettront de réfléchir autrement à demain, et envisager un Monde où l’humain se réconcilie avec le vivant.

Réservations conseillées pour l’entrée dans le Musée. Achat sur le site de la billetterie en ligne.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



