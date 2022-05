UTOPIA / Anime ton blob Musée d’histoire naturelle de Lille, 21 mai 2022, Lille.

du samedi 21 mai au samedi 24 septembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Le **blob** a envahi le Musée d’histoire naturelle de Lille ! À partir de photos et de vidéos des collections du Musée, venez découvrir en 2h différentes techniques d’animation (rotoscopie, dessin animé) et animez image par image votre propre créature pour créer l’illusion parfaite ! Restitution des créations et de l’invasion du blob au Musée pendant le week-end de clôture Utopia… Avec les Rencontres Audiovisuelles _1 samedi par mois, de 14h30 à 16h30 (Les 21/05 – 25/06 – 09/07 – 24/09)_ _A partir de 11 ans_ _Tarifs : 6€/personne (entrées du musée comprises)_

Sur réservation (nombre de places limitées). Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes.

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:30:00;2022-07-09T14:30:00 2022-07-09T16:30:00;2022-09-24T14:30:00 2022-09-24T16:30:00