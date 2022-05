Utopia à Hem Jardin des Perspectives Hem Catégories d’évènement: Hem

Rendez-vous à 14h30 au Jardin des Perspectives (Rue du 6 juin 1944)

Rendez-vous à 14h30 au Jardin des Perspectives (Rue du 6 juin 1944) pour l’inauguration de l’oeuvre Terre, réalisée par Thierry Teneul. Puis, départ en fanfare pour le Cap hémois le long de la Boucle de la Petite Marque, avec la compagnie du Tire-laine. Arrivée à la base de loisirs vers 16h30. **Au programme** Découverte de la seconde oeuvre de Thierry Teneul, Hémisphères, du Village Jardin autour de la biodivesité de la Petite Marque, exposition des Minitos réalisées par les enfants hémois, grand bal musette et un goûter géant ! Venez à pied, à vélo ou en petit train (navettes au départ des quartiers de Beaumont, 3 baudets et Longchamps.

Entrée libre

Cap et bal avec la compagnie du Tire-Laine, inauguration des œuvres de Thierry Teneul, exposition des Minitos, découverte de la biodiversité de la Petite Marque et goûter géant.

2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T18:30:00

