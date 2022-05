Utopia à Arras Salle des Concerts Arras Catégories d’évènement: Arras

L’Union Musicale des Cheminots de l’Artois joueront la pièce _Utopia_. ———————————————————————- Pièce de concert pour orchestre d’harmonie composée par Jérémie Dufort, _Utopia_ veut rendre hommage à ces architectes visionnaires, à ces doux rêveurs tentant de bousculer les codes de leur temps pour revendiquer leurs idéaux et dénoncer les dérives de leurs époques. Elle s’ancre dans un univers fantastique, digne des musiques de films de science-fiction. + de 40 concerts cette saison pour découvrir les pièces de Jérémie Dufort _Uphony_ et _Utopia_ dans toute la Région !

6€ sur réservation, 8€ sur place, gratuit pour les -12ans

Utopia s’invite à Arras Salle des Concerts 7 Pl. du Théatre, 62000 Arras Arras Pas-de-Calais

2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T18:00:00

