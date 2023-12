LUNE NOIRE : APOCALYPSE 2024 UTOPIA, 14 janvier 2024, .

Cinéma de genre, Exploitation, OFNI, auteurs borderline…

APOCALYPSE 2024

(A BOY AND HIS DOG) Écrit et réalisé par L. Q. JONES – USA 1975 1h30mn VOSTF – avec Don Johnson, Jason Robards, Susanne Benton, le chien Tiger… D’après la nouvelle de Harlan Ellison, A boy and his dog.

2024 : sept ans après la Quatrième Guerre Mondiale qui a dévasté la planète, des groupes de survivants errent dans les ruines de la civilisation, luttant pour la nourriture, l’eau, les armes et le carburant. Dans ce monde retourné à la barbarie, où les femmes ont presque toutes disparu, le jeune et impulsif Vic, accompagné de Blood, un chien télépathe, vivent au jour le jour sur une terre transformée en désert. La rencontre avec une jeune fille, démasquée sous ses habits d’homme, va révéler l’existence d’une communauté souterraine où elle va entrainer Vic.

2024 : nous y voilà donc. Il aurait été dommage de passer à côté du seul et unique film réalisé par L. Q. Jones qu’on peut placer très haut dans son genre, quoique le futur qu’il dépeint soit encore assez éloigné de notre présent (mais l’année ne fait que commencer). Si on peut considérer Soleil vert (situé en 2022) comme le précurseur de la vague de films catastrophe qui ont essaimé dans les années 70, Apocalypse 2024 est assurément le film d’anticipation qui va imposer les codes du genre post-apocalyptique au cinéma, annonçant Mad Max 2 et sa nombreuse descendance (sans oublier l’adaptation BD qu’en a faite Richard Corben).

L. Q. Jones, qui fut acteur pour Sam Peckinpah, a de toute évidence retenu les leçons de son ami réalisateur dans la façon de décrire une humanité cynique et violente, mêlant ici l’esthétique du western nihiliste à une vision dégradée du futur. Le générique donne d’emblée le ton : le problème du logement est définitivement réglé. On retrouvera cette forme d’humour noir tout au long du film, jusqu’à son surprenant final.

Son héros peu futé, incarné par un tout jeune Don Johnson (popularisé par la série Miami vice), semble animé exclusivement par sa libido, les femmes étant devenues une ressource convoitée au même titre que la nourriture. Son compagnon, un chien doué de pensée, use d’un ton arrogant et intellectuel, raillant la médiocre humanité et exprimant ouvertement sa misogynie. Les deux compères, à la morale opposée mais tout aussi méprisable, dépendent l’un de l’autre dans la compétition pour la survie quotidienne. Bandes de vagabonds et mutants « hurleurs » sont une menace constante que Blood esquive grâce à son pouvoir télépathique, qui lui permet également de « renifler » toute présence féminine.

Dans ce vaste terrain vague qu’est devenue la terre, surgissent quelques baraques où vivote une humanité en haillons. Ce spectacle pourrait sembler désespérant si le film n’empruntait un ton satirique à la manière d’un conte initiatique, jusque dans le « monde d’en dessous » où Vic se retrouve. Topeka est une relique du « monde d’avant », une communauté de taupes (littéralement) fondamentalistes qui ont reconstitué une sorte de rêve américain climatisé. Cette utopie contre la barbarie du « monde d’en haut » dévoilera la mécanique répressive qu’il est nécessaire d’appliquer pour créer artificiellement un monde idéal, et surtout parfaitement grotesque.

Il serait naïf de penser que les héros existent encore dans un monde dévasté, où chacun ne pense qu’à sa propre survie. Mais il est réconfortant de savoir que même après l’apocalypse, le chien restera toujours le meilleur ami de l’homme.

