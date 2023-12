SOIRÉE-DÉBAT autour du film L’Homme a mangé la terre UTOPIA, 5 janvier 2024, .

SOIRÉE-DÉBAT autour du film L’Homme a mangé la terre Vendredi 5 janvier 2024, 20h15, 23h30 UTOPIA

Organisée par Sud Recherche INRAE

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT avec Yamina SAHEB, co- autrice du 6e rapport du GIEC, Docteure en ingénierie énergétique et économiste, et Éric BERR, Maître de conférences en économie à l’Université de Bordeaux, membre des Économistes atterrés. Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Mardi 26 Décembre.

Jean-Robert VIALLET – documentaire France 2019 1h39mn – D’après L’événement anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean Baptiste Fressoz, chercheurs au CNRS.

L’HOMME A MANGÉ LA TERREDe la révolution industrielle à aujourd’hui, ce documentaire met en lumière à travers des archives audiovisuelles la course au développement qui a marqué le point de départ de l’ère de l’anthropocène et avec elle, la détérioration continue de notre environnement. Ce récit global, retraçant des processus politiques et industriels qui ont propulsé l’humanité dans une évolution fulgurante, nous donne une chance de décrypter les enjeux qui se sont joués, et de penser autrement les responsabilités dans le glissement jusqu’à la situation actuelle. Ce documentaire émet un signal d’alarme face aux illusions de la promesse d’une crise résolue par la science et la technologie dans une croissance infinie.

Notre ère industrielle a été ponctuée par les étapes successives du progrès dans différents domaines, souvent reçues avec enthousiasme par les populations. Mais l’histoire de ces deux siècles, telle qu’on nous l’a enseignée, ne nous apprend rien des motivations profondes du progrès. Il s’agit aujourd’hui de comprendre ces processus et d’en retracer l’histoire. Car derrière la belle histoire du progrès, il y en a en fait une autre. Une histoire écrite par des puissants. Des dirigeants politiques plus ou moins inspirés, des industriels des énergies fossiles et de la chimie, des lobbyistes et des financiers en tous genres qui, en deux siècles, ont façonné nos modes de vie sans jamais cesser de servir leurs propres intérêts.

Pour résumer, L’Homme a mangé la terre est un film passionnant et d’utilité publique car il permet de dresser un constat et de poser les questions essentielles : comment en sommes-nous arrivés là ? Et comment, dès lors, habiter la terre autrement, et en finir avec l’âge de la prédation et des destructions massives ?

UTOPIA 5 PLACE CAMILLE JULLIAN Bordeaux

UTOPIA