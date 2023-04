Utopi·e — 2e édition Magasins Généraux, 24 mai 2023, Pantin.

Du mercredi 24 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. gratuit

Après avoir accueilli la première édition en mai 2022, les Magasins Généraux ont le plaisir de recevoir, du 24 au 28 mai 2023, la deuxième édition d’Utopi·e, prix artistique d’un nouveau genre pour les artistes LGBTQIA+. Cette semaine d’exposition et de festival vise à encourager et à visibiliser la scène artistique queer, et à faire appel à une approche de l’art attentive aux différences, engagée, diversifiée et inclusive.

Utopi·e, le prix artistique d’un nouveau genre

Chaque année, Utopi·e organise un appel à candidatures destiné aux artistes LGBTQIA+ dont les pratiques artistiques explorent – autant dans le discours que dans la forme – leurs identités mouvantes, illustrent leurs rêves et leurs inspirations, sensibilisent aux discriminations sexuelles et de genre, bousculent les modèles hétéronormatifs et cisgenres, et surtout rejettent les injonctions à rentrer dans des cases.

Pour cette édition, le public est invité à découvrir le travail de 10 artistes sélectionné·e·x·s par un comité pluridisciplinaire et transgénérationnel : Maïc Baxane, Nelson Bourrec Carter, Aëla Maï Cabel, Audrey Couppé de Kermadec, Naelle Dariya, Sido Lansari, Elijah Ndoumbe, No Anger, Jordan Roger Barré et Kianuë Tran Kiêu.

Ces 10 artistes de générations et de pratiques diverses, ont en commun d’articuler des éléments biographiques à une esthétique de la sollicitude, de la catharsis, du participatif. Iels croisent des sujets multiples, sondent les relations au vivant, au corps, conquièrent les formes économiques et écologiques des productions artistiques, s’emparent et s’affranchissent des formats qui leur sont assignés, en exposant, performant et éditorialisant des récits modernes.

Cette nouvelle exposition manifeste d’Utopi·e est aussi un festival, avec un programme de performances, de DJ sets, de rencontres, de lectures, d’ateliers et de visites. Ces rendez-vous réunissent artistes, penseur·euse·x·s, créateur·ice·x·s rassemblé·e·x·s autour de démarches artistiques aux énoncés poétiques et utopiques, qui suggèrent d’autres manières de comprendre et construire notre monde.

En plus de l’exposition de leur travail aux Magasins Généraux, les artistes lauréat·e·x·s ont accès en 2023 à :

✦ Une dotation financière de 1000 €

✦ Un cycle d’exposition en galerie pendant l’hiver 2023/2024 avec les galeries Balice Hertling, Praz Delavallade et sans titre à Paris

✦ Une résidence de deux semaines à la Maison Artagon dans le Loiret

✦ Une soirée de programmation à la galerie that’s what x said à Bruxelles

Les membres du comité de sélection de cette édition :

Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, critique d’art (AICA) et commissaire d’exposition indépendante

Camille Kingué, membre de Contemporaines

Clément Postec, conseiller artistique, commissaire d’exposition et cinéaste

Adeline Rapon, artiste et photographe

Emilie Renard, directrice de Bétonsalon

H·Alix Sanyas (Mourrier), artiste, membre de la collective Bye Bye Binary et lauréat·e de la 1e édition d’Utopi·e

Graphisme par Bérénice Milon