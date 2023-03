UTMB – Soirée folklore et tartines obernoises Obernai Catégories d’Évènement: 67210

UTMB – Soirée folklore et tartines obernoises, 20 mai 2023, Obernai . UTMB – Soirée folklore et tartines obernoises Place du Marché Obernai 67210

2023-05-20 17:30:00 – 2023-05-20 22:30:00 Obernai

67210 C’est la fête à Obernai ! A l’occasion du passage du trail Alsace Grand Est by UTMB, avec des coureurs qui vivent un voyage unique entre vignes et châteaux forts, la ville célèbre leur présence en organisant une soirée Folklore et Tartines en leur honneur.

Plongez dans le folklore alsacien avec musique et démonstration de danses du groupe folklorique Holatrio Hop’Sasa. Petite restauration avec « les tartines obernoises » variées et sans gluten, ainsi que les cépages alsaciens proposés par la Corporation des Vignerons obernois. Plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises » et vins de la Corporation des vignerons. Obernai

