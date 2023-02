UTLA Conférence « Les pratiques numériques au prisme des inégalités sociales », 24 février 2023, Pau .

UTLA Conférence « Les pratiques numériques au prisme des inégalités sociales »

UPPA – Amphi 300 Droit Pau Pyrenees-Atlantiques

2023-02-24 – 2023-02-24

Pau

Pyrenees-Atlantiques

EUR 0 Qu’ils soient très élogieux ou résolument catastrophistes, les discours communs autour des pratiques numériques peinent à rendre compte, d’une manière suffisamment précise et non généralisante, de l’hétérogénéité des appropriations individuelles. C’est ainsi que « les jeunes », pensés dans leur uniformité, sont par exemple assimilés à des « natifs du numérique » : il semble aller de soi que leurs compétences pour devenir bénéficiaires des plateformes et outils sont nettement supérieures à celles des autres tranches d’âge. En retour, les individus les plus âgés sont perçus comme les « exclus du numériques », victimes d’une « fracture » générationnelle contre laquelle leur marge de manœuvre apparaît bien réduite.

Qu’ils soient très élogieux ou résolument catastrophistes, les discours communs autour des pratiques numériques peinent à rendre compte, d’une manière suffisamment précise et non généralisante, de l’hétérogénéité des appropriations individuelles. C’est ainsi que « les jeunes », pensés dans leur uniformité, sont par exemple assimilés à des « natifs du numérique » : il semble aller de soi que leurs compétences pour devenir bénéficiaires des plateformes et outils sont nettement supérieures à celles des autres tranches d’âge. En retour, les individus les plus âgés sont perçus comme les « exclus du numériques », victimes d’une « fracture » générationnelle contre laquelle leur marge de manœuvre apparaît bien réduite.

utla

Pau

dernière mise à jour : 2023-02-20 par