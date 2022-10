UTLA Conférence « Léon Bérard »

UTLA Conférence « Léon Bérard », 9 décembre 2022, . UTLA Conférence « Léon Bérard »



2022-12-09 17:30:00 – 2022-12-09 EUR 0 Léon Bérard, une vie, par Hubert Delpont, professeur d’histoire, biographe. Léon Bérard, une vie, par Hubert Delpont, professeur d’histoire, biographe. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville