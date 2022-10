UTLA – Conférence inaugurale & Concert Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrnes-Atlantiques

UTLA – Conférence inaugurale & Concert Pau, 28 octobre 2022, Pau. UTLA – Conférence inaugurale & Concert

UPPA – Amphi 400 Droit Pau Pyrnes-Atlantiques

2022-10-28 – 2022-10-28 Pau

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 En compagnie du quatuor vocal Christema dirigé par Stéphanie Salvo, cheffe de choeur,

enseignante et directrice de département au Conservatoire à Rayonnement

Départemental de Pau. En compagnie du quatuor vocal Christema dirigé par Stéphanie Salvo, cheffe de choeur,

enseignante et directrice de département au Conservatoire à Rayonnement

Départemental de Pau. utla

Pau

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse UPPA - Amphi 400 Droit Pau Pyrnes-Atlantiques Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrnes-Atlantiques

Pau Pau Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

UTLA – Conférence inaugurale & Concert Pau 2022-10-28 was last modified: by UTLA – Conférence inaugurale & Concert Pau Pau 28 octobre 2022 Pau Pyrnes-Atlantiques UPPA - Amphi 400 Droit Pau Pyrnes-Atlantiques

Pau Pyrnes-Atlantiques