Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Depuis plusieurs années, des recherches scientifiques ont montré les effets paradoxaux des écrans et de leurs contenus (smartphone, réseaux sociaux,…).

Par Marie-Pierre Fourquet-Courbet Professeur en Sciences de l'Information et de la Communication, AMU

Certes, ils ont souvent des effets délétères sur le bien-être mais ils peuvent aussi avoir des effets positifs ! Découvrons ces recherches pour utiliser nos écrans à meilleur escient.

