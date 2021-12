UTL – La collection Morozov : Icones de l’art moderne Aix-en-Provence, 3 janvier 2022, Aix-en-Provence.

UTL – La collection Morozov : Icones de l’art moderne Le Cube, salle le plateau, faculté de lettres 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-01-03 14:30:00 – 16:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 Cette collection, évènement de la Fondation Louis Vuitton propose l’une des plus importantes collections au monde d’art impressionniste et moderne. Elle réunit plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et russe des frères moscovites Mikhaïl et Ivan Abramovitch Morozov.

C’est la première fois depuis sa création, au début du XXème siècle, que la collection Morozov voyage hors de Russie.

C’est la première fois depuis sa création, au début du XXe siècle, que la collection Morozov voyage hors de Russie. Conférence animée par Fabrice Delebarre Historien de l’Art et guide conférencier

