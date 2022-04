Utilité et fonctionnement des zones humides Guérigny, 20 juillet 2022, Guérigny.

Utilité et fonctionnement des zones humides Guérigny

2022-07-20 – 2022-07-20

Guérigny Nièvre Guérigny

EUR Tout comme les rivières, fleuves et milieux littoraux, les zones humides abritent une biodiversité riche et jouent un rôle majeur dans la réduction de l’impact du réchauffement climatique, car elles permettent de retenir l’eau, limitant ainsi les crues et sécheresses.

D’innombrables espèces de plantes et d’animaux y ont élues domiciles – oiseaux, amphibiens, poissons, insectes ou mollusques… En France métropolitaine, un tiers des 277 espèces connues d’oiseaux nicheurs dépend des zones humides.

Cependant, ces zones sont menacées par l’urbanisation et certaines pratiques agricoles. C’est pour cette raison qu’il est d’autant plus important de rappeler que certaines sont restaurées et d’expliquer au grand public pourquoi ces espaces doivent perdurer.

accueil@lesbertranges.fr

