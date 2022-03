Utilisez l’intégralité de votre cerveau! Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-04-06 – 2022-04-06

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence EUR 7 Comprendre le cerveau sans se prendre la tête: nouvelle série 2022: Apprendre à se servir des quatre parties de son cerveau pour mieux se comprendre et vivre en harmonie. +33 6 84 42 81 57 Gréoux-les-Bains

