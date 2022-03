Utiliser les archives notariales Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

2022-05-11 09:00:00 – 2022-05-11 11:00:00 Impasse des Archives Archives Départementales du Jura

Montmorot Jura Montmorot EUR Atelier de découverte et d’aide à la recherche.

Séances gratuites, sur inscription ouverte jusqu’à la veille de la séance, en fonction des places disponibles.

Mercredi 11 Mai de 9h à 11h

