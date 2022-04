UTILE, MARCHE DE L’OBJET CERAMIQUE La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

UTILE, MARCHE DE L’OBJET CERAMIQUE La Bellevilloise, 22 mai 2022, Paris. Le dimanche 22 mai 2022

de 12h00 à 20h00

. payant 2€

Utile, le marché de l’objet céramique s’installe à La Bellevilloise dimanche 22 mai 2022. Utile, marché de l’objet céramique, a pour ambition de présenter une pratique de la céramique utilitaire produite par des plasticiens, des illustrateurs, des graphistes et des métiers de la création qui travaillent ce médium comme activité principale, en complémentarité, en parallèle ou en écho avec leur pratique. Ce marché est l’occasion de regrouper ces démarches spécifiques où la céramique appliquée à un style est détournée de ses classiques, en dévoilant des collections d’objets uniques, d’échelles variées. La sélection proposée est le fruit d’une quête d’artistes et de collectifs d’artistes dont la démarche nous touche, par sa poésie, ses transgressions, son anarchisme, ses détournements, ses drôleries, son absurdité, à travers l’objet céramique. À l’image de la simplicité d’un marché, 30 stands seront présentés. À travers le prisme de l’objet céramique, il s’agit de montrer l’ensemble d’une démarche : des dessins, des affiches, des carnets, des productions textiles, alimenteront des scénographies et mises en scène individuelles. Utile, marché de l’objet céramique est l’occasion pour certain de présenter et vendre pour la première fois leur production de céramiques. Après un premier volet au Point Éphémère, puis deux dans la grande halle de la Cité Fertile, Utile s’installe dans le Loft de la Bellevilloise pour ce cinquième volet. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

