« Uthiopie – Mémoires rêvées de l’Afrique : Photographies de William Ropp »

du jeudi 19 mai au lundi 22 août

William Ropp est un artiste contemporain qui réalise sa première série de photographies en noir et blanc en 1988. Connu pour ses séries de portraits, il capture les aspects curieux et mystérieux de la nature humaine. Quelques années après Mémoires rêvées d’Afrique, William Ropp retourne sur ce continent, à l’est cette fois, « dans la corne », en Éthiopie, terre de légendes, « berceau de l’humanité ». L’artiste y a campé son appareil photographique et a ramené de ce voyage des images hors du temps, autochromes réinventés où se cachent aussi bien de farouches enfants que de rusés vieillards. Tous habitent ce pays inconnu qu’est l’Éthiopie de Ropp, fait de terre grise, de ciel rose, d’eau profonde et de forêts denses. Uthiopie est la carte de ce pays maintenant révélé, autant que le récit d’un voyage dont on ne sait qui l’a vraiment rêvé, du photographe, de ses modèles ou de nous qui les regardons aujourd’hui. _Exposition-dossier présentée dans le cadre de l’édition 2022 du festival des mondes imaginaires « Les Imaginales » organisé par la Ville d’Épinal._

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

