Fête de la Musique 2023 – World music day ! Mercredi 21 juin, 17h00 Utepils Brewing 225 Thomas Avenue NorthMinneapolis, MN, 55405United States

Le mercredi 21 juin, jour du solstice d’été, l’Alliance Française célèbrera la Fête de la Musique à la Brasserie Utepils ! Nous sommes fiers de nous associer à Utepils Brewing pour la troisième année consécutive pour organiser cet événement dans notre ville

Destinée à promouvoir la musique et la communauté, la Fête de la Musique est un grand événement populaire gratuit qui célèbre la musique en direct et met en lumière l’étendue et la diversité des pratiques et des genres musicaux. Destinée à tous les publics, cette journée de fête familiarise les personnes de tous âges et de tous horizons avec une palette d’expressions musicales.

Depuis sa création par le ministère français de la Culture en 1982, les grandes villes, les villes moyennes et les petits villages de toute la France se sont investis pour faire du 21 juin un moment privilégié, expression de la puissance de la musique et reflet de son dynamisme permanent. S’étendant au-delà de l’Hexagone, cette journée de la musique est désormais célébrée dans plus de 1000 villes de 120 pays à travers le monde. Rejoignez-nous pour notre propre interprétation ici à Minneapolis!

Cet événement est gratuit et tous sont les bienvenus !

L’inscription n’est pas obligatoire et les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais veuillez envisager de vous inscrire et de faire un don de 10 $ pour soutenir nos programmes culturels comme celui-ci. Votre soutien nous permet de rémunérer les artistes et de maintenir la présence d’émissions culturelles qui profitent à toute notre communauté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T04:00:00+02:00

©alliancefrançaise