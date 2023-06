Visite guidée en attelage « Raconte-moi Utah » Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont, 21 août 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Promenade commentée en attelage afin de comprendre comment, en l’espace de quelques heures la célèbre plage d’Utah Beach est entrée dans l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale..

2023-08-21 à 14:00:00

Utah Beach

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Take a guided carriage ride to see how, in the space of a few hours, the famous Utah Beach became part of the history of the Second World War.

Tome un paseo guiado en carruaje para ver cómo, en el espacio de unas pocas horas, la famosa playa de Utah se convirtió en parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial.

Kommentierte Fahrt mit einem Pferdegespann, um zu verstehen, wie der berühmte Utah Beach innerhalb weniger Stunden in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs einging.

