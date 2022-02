Ut4M – Passages des coureurs à Chamrousse Chamrousse Chamrousse Catégories d’évènement: Chamrousse

Isère

Ut4M – Passages des coureurs à Chamrousse Chamrousse, 23 juillet 2022, Chamrousse. Ut4M – Passages des coureurs à Chamrousse Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 / 2250 Chamrousse

2022-07-23 – 2022-07-23 Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 / 2250

Chamrousse Isère Venez voir passer les coureurs Ut4M 20 et 40 Belledonne, 80 Challenge, 100 Master et 160 Xtrem au Plateau de l’Arselle et à la Croix de Chamrousse (accès possible en télécabine) Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 / 2250 Chamrousse

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamrousse, Isère Autres Lieu Chamrousse Adresse Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 / 2250 Ville Chamrousse lieuville Croix de Chamrousse Chamrousse 1600 / 2250 Chamrousse Departement Isère

Chamrousse Chamrousse Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamrousse/

Ut4M – Passages des coureurs à Chamrousse Chamrousse 2022-07-23 was last modified: by Ut4M – Passages des coureurs à Chamrousse Chamrousse Chamrousse 23 juillet 2022 Chamrousse Isère

Chamrousse Isère