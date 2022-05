Ut4M – Passage et étape à l’Alpe du Grand Serre La Morte La Morte Catégories d’évènement: Isère

La Morte Isère La Morte L’Alpe du Grand Serre accueille encore cet été le célèbre Ut4M. Venez encourager les coureurs du 20 et 40 Taillefer, 80 et 160 Challenge le vendredi 22 juillet.

Pour le 160 Xtrem, la barrière horaire est fixée à 9h30 le samedi 23 juillet. +33 4 76 56 24 72 http://ut4m.fr/ La Morte

