UTʘPIA FESTIVAL 2021: Les Préludes

UTʘPIA FESTIVAL 2021 ⌲ Les Préludes Étapes festives jusqu’à la 1ʳᵉ cité idéale des Cultures Électroniques & Solidarités les 24 & 25 Septembre 2021 à La Friche la Belle de Mai, Marseille +45 Artistes | 7 scènes | 1 Rooftop Marché responsable | Conférences & Débats | Expositions ⌲ Événements Gratuits ⌲ Pour découvrir le festival ▻ [https://www.facebook.com/events/1484477721887125/](https://www.facebook.com/events/1484477721887125/) ✶ Une production Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les Grandes Tables de la Friche ✶ Nous vous proposons un avant-goût de UTʘPIA FESTIVAL qui se déroulera les 24 & 25 Septembre 2021 sur l’ensemble du site de la Friche La Belle de Mai, avec la programmation de plusieurs soirées “ON AIR” sur le toit-terrasse tout au long de l’été. Pour ce deuxième jour, nous aurons l’honneur d’accueillir la déesse marseillaise MILA DIETRICH, aux côtés de la visionnaire KELYBOY. CE WEEKEND ⌲ JOUR 2 Vendredi 6 Aout ▻ KELYBOY ▻ MILA DIETRICH ⌲ JOUR 3 Vendredi 13 Aout In’Oubliables Day ▻ DYSK ▻ OSCH ⌲ JOUR 4 Samedi 4 Septembre ▻ CHRIS GAVIN ▻ FONTÈNE Billeterie: ⌲ Événements Gratuits ⌲ Billets pour le festival disponibles ici ▻ [https://biglink.to/UTOPIA](https://biglink.to/UTOPIA) Infos pratiques: ⌲ Accès au toit | Consignes COVID Les soirées musicales sont de nouveau ouvertes à 1 500 personnes et SANS RÉSERVATION, mais sur présentation d’un pass sanitaire. Le Pass sanitaire c’est quoi ? La preuve par QR code d’un test antigénique ou PCR de -48h, d’un parcours vaccinal complet, ou d’un certificat de rétablissement du COVID 19. ▻ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) ▻ 19h : Ouverture du toit ▻ Bars et restauration à emporter.• Pique-nique et bouteilles interdites (sauf bouteilles d’eau non ouvertes et gourdes vides). ▻ Animaux interdits. ▻ Skates, trottinettes et autres roulettes interdites. ▻ Fin de la soirée : 23h. ⌲ Plus d’infos sur nos mesures d’accueil ▻ [https://www.lafriche.org/la-friche-mode-demploi/](https://www.lafriche.org/la-friche-mode-demploi/) En cas de mauvaises conditions météo, la soirée est susceptible d’être annulée. Vous pensez que l’UTʘPIE n’existe pas ? ⌲ [https://www.utopiafestival.fr/](https://www.utopiafestival.fr/)

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T19:00:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-13T19:00:00 2021-08-13T23:00:00;2021-09-04T19:00:00 2021-09-04T23:00:00