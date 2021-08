Marseille Friche belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille UTʘPIA FESTIVAL 2021 Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

UTʘPIA ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL 2021 1ʳᵉ cité idéale des Cultures Électroniques & Solidarités 24 & 25 SEPTEMBRE 2021 | 19H-06H | MARSEILLE +45 Artistes | 7 scènes | 1 Rooftop | 45.000 m² Marché responsable | Conférences & Débats | Expositions émouvantes Billets disponibles ici ▻ [[https://biglink.to/UTOPIA](https://biglink.to/UTOPIA)](https://biglink.to/UTOPIA) Vous pensez que l’UTʘPIE n’existe pas ? Lorsque le peuple d’UTʘPIA place leur énergie autour d’un rêve , il devient réalité. UTʘPIA FESTIVAL est la première cité idéale consacrée aux cultures électroniques et aux solidarités à Marseille. Cité démocratique, intelligente & ludique, UTʘPIA FESTIVAL investit un site historique totalement réinventé pour fédérer autour d’une expérience multisensorielle unique. ► JOUR 1 Vendredi 24 Septembre POSSESSION ROOM ▻ INÉDIT avec HECTOR OAKS, SHLØMO – LIVE, PARFAIT., TRYM ⌲ NICOLE MOUDABER ▻ INÉDIT ⌲ DAX J ⌲ MOONBOOTICA ▻ INÉDIT ⌲ MAGIT CACOON ▻ INÉDIT ⌲ SAMA’ ABDULHADI ▻ INÉDIT ⌲ MÉZIGUE B2B MAD REY ▻ INÉDIT ⌲ ARCHIE HAMILTON ▻ INÉDIT ⌲ ROBERT OWENS ▻ INÉDIT ⌲ JACK OLLINS ⌲ MARABOUTAGE ⌲ MILA DIETRICH ⌲ DYSK ⌲ SIGMA 555 – LIVE PREMIERE ▻ INÉDIT ⌲ MOUVEMENT MIX – CREATION ► JOUR 2Samedi 25 Septembre PERLON ROOM ▻ INÉDIT avec SONJA MOONEAR, MAAYAN NIDAM, MARKUS NIKOLAÏ – LIVE, BRUNO PRONSATO – LIVE ⌲ DUBFIRE ⌲ KITTIN ⌲ CINTHIE ▻ INÉDIT ⌲ MATT SASSARI ⌲ OSCAR L ▻ INÉDIT ⌲ JACK DE MARSEILLE ⌲ JACK OLLINS ⌲ LION’S DRUMS – KAGABAS LIVE ⌲ ZIRIS – LIVE PREMIERE ▻ INÉDIT ⌲ JASON CASE ⌲ ABI B2B MELODY ⌲ TRICERATOPS – LIVE ▻ INÉDIT ⌲ UCHRONIA – CREATION ▻ INÉDIT & plus encore Infos & Tickets ▻ [https://biglink.to/UTOPIA](https://biglink.to/UTOPIA) Vous pensez que l’UTʘPIE n’existe pas ? [[https://www.utopiafestival.fr/](https://www.utopiafestival.fr/)](https://www.utopiafestival.fr/)

A partir de 25,99€ la soirée / A partir de 45,99€ le pass 2 soirs

