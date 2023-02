Louis Dassance ikastolak 50 urte Rue du Bourg Ustaritz Pyrénées Atlantiques Ustaritz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Louis Dassance ikastolak 50 urte Rue du Bourg Ustaritz Pyrénées Atlantiques, 1 avril 2023 19:00, Ustaritz. 1 et 2 avril Sur place 12euros en prévente( hemengo, bar des Pyrénées, xaia, fabrik, asteburua, aldaburua, Euskalduna, atalaia) 15 euros sur place http://Helloassos.com

Concert avec Anje Duhalde, Sutagar, kaxkatu, holako. Buvette et talo Uztaritzeko ikastolak 50urteak ospatzen ditu. Horren kari kantaldi eta kontzertuak antolatzen ditu apirilaren 1ean. Zatozte gurekin besta eder huntarat!

L’ikastola d’Ustaritz fête ses 50 ans. A cette occasion, kantaldi et concerts sont organisés le 1er avril. Venez faire la fête avec nous ! Rue du Bourg Ustaritz Pyrénées Atlantiques Rue du bourg ustaritz 64480 Ustaritz Pyrénées-Atlantiques samedi 1er avril – 19h00 à 19h30

