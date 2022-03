Ustad Ibrahim Ibrahimi Le 360 Paris Music Factory, 21 mars 2022, Paris.

Ustad Ibrahim Ibrahimi

Le 360 Paris Music Factory, le lundi 21 mars à 20:30

Dans le cadre de Nowruz, nouvel an perse, au 360 Paris. Avec Ibrahim IBRAHIMI (tabla) Mustafa IBRAHIMI (tabla) Yousuf IBRAHIMI (rubab) Ismail IBRAHIMI (voix) Altaf IBRAHIMI (dholak djembé) Amir MAINA (harmonium et voix) Né en 1972 à Nangarhar en Afghanistan dans une famille de musiciens, Ustad Ibrahim Ibrahimi est un maître reconnu de tabla – percussions classiques et traditionnelles – et compositeur de musique. Diplômé de la Mia Sahib Qader Bakhsh Music High School, il étudie avec Ustad Sabz Ali Khan. Il enseigne à l’Institut National de Musique d’Afghanistan et travaille à la radiotélévision Afghane (RTA). Il participe à des ensembles traditionnels mais aussi classiques, pop, jazz, rock, accompagnant de nombreux musiciens. Il se produit à l’international : en Iran, Inde, Azerbaïd-jan, Turquie… Il se réfugie en France en août 2021 après la prise de Kaboul par les Talibans. Artiste exilé, Ustad Ibrahim Ibrahimi forme avec sa famille un groupe de musique, en reprenant le répertoire traditionnel afghan et ses registres attan, herati, tapa.

Réservation conseillée

Musique traditionnelle afghane

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:30:00 2022-03-21T22:00:00