Spectacle Le Chat bleu UsselUssel Catégories d’Évènement: Corrèze

Ussel Ussel

Spectacle Le Chat bleu, 11 avril 2023, UsselUssel . Ussel Ussel,Corrèze , Spectacle Le Chat bleu Ussel Corrèze Ussel

2023-04-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-11 Ussel

Corrèze Ussel Corrèze Ussel . A 15h au Centre Culturel Jean Ferrat

Spectacle à partir de 3 ans, réservation à partir du lundi 3 avril Chacha est un chaton adorable, plein de vie et de curiosité. Rien ne le différencie des autres chats de son âge à un détail près… Il est bleu. Cette particularité le rend affreusement malheureux. Tout le monde se moque de son pelage bleu. Alors Chacha part à l’aventure, traversant le monde et les continents à la recherche de ses origines et avec l’espoir de trouver d’autres chats comme lui… Mais le chemin est parsemé d’embûches, de personnages farfelus et de surprises. Un spectacle écrit et mis en scène par Julien Sigalas & Stephane Battini Ussel Ussel

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Ussel Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse Ussel Corrèze Ussel Ville UsselUssel Departement Corrèze Tarif Lieu Ville Ussel Ussel

Ussel Ussel UsselUssel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usselussel /

Spectacle Le Chat bleu 2023-04-11 was last modified: by Spectacle Le Chat bleu Ussel Ussel 11 avril 2023 Corrèze Ussel Ussel Corrèze

UsselUssel Corrèze