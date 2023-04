»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : » le Chant des Sources » bourg Ussel Catégories d’évènement: Lot

»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : » le Chant des Sources » bourg, 14 octobre 2023, Ussel. « Le Chant des Sources » contes de Roberte Lamy et moment de convivialité !.

2023-10-14 à 17:30:00 ; fin : 2023-10-14 . .

Ussel 46240 Lot Occitanie



« Le Chant des Sources » tales by Roberte Lamy and a moment of conviviality! « Le Chant des Sources », cuentos de Roberte Lamy y ¡un momento de convivencia! « Le Chant des Sources » Erzählungen von Roberte Lamy und geselliger Moment! Mise à jour le 2023-04-21 par OT Gourdon

