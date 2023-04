Brocante – Vide grenier Cœur de village Ussel-d'Allier Catégories d’évènement: Allier

Ussel-d'Allier

Brocante – Vide grenier Cœur de village, 14 mai 2023, Ussel-d'Allier. l’association vâ-z-y-mâ organise une brocante.

2023-05-14 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Cœur de village

Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



the association vâ-z-y-mâ organizes a flea market la asociación vâ-z-y-mâ organiza un mercadillo der Verein vâ-z-y-mâ organisiert einen Flohmarkt Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme Val de Sioule

