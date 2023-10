Randonnée l’Usselloise Ussel, 22 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’antenne Usselloise de la Ligue contre le cancer organise sa traditionnelle course-marche de 5 et 10km.

Départ du centre touristique de Ponty dès 9h30.

Ouvert à tous.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Ussello branch of the Ligue contre le cancer organizes its traditional 5km and 10km run-walk.

Departure from the Ponty tourist center at 9:30 am.

Open to all

La rama de Ussello de la Ligue contre le cancer organiza su tradicional carrera-marcha de 5 km y 10 km.

Salida del centro turístico de Ponty a las 9h30.

Abierto a todos

Die Zweigstelle Usselloise der Krebsliga organisiert ihren traditionellen 5- und 10-km-Lauf und -Marsch.

Start ist um 9:30 Uhr im Touristenzentrum von Ponty.

Offen für alle

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze