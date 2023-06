Exposition de peinture Ussel, 15 juin 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’atelier peinture de l’association « Un temps pour soi » expose au Centre Culturel Jean Ferrat. Vous pourrez découvrir aux heures d’ouverture du centre des œuvres répondant à différentes techniques: acrylique, aquarelle, pastel, crayons de couleur.

L’atelier a été encadré cette année par Mme Françoise Varieras, professeur diplômé d’arts plastiques, permettant aux peintres amateurs de progresser..

Vendredi 2023-06-15 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-29 12:00:00. .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The painting workshop of the association « Un temps pour soi » is exhibiting at the Centre Culturel Jean Ferrat. During the center’s opening hours, you’ll be able to discover works in a variety of techniques: acrylics, watercolors, pastels and colored pencils.

This year’s workshop was supervised by Françoise Varieras, a qualified art teacher, enabling amateur painters to progress.

El taller de pintura de la asociación « Un temps pour soi » expone en el Centre Culturel Jean Ferrat. Durante el horario de apertura del centro, podrá ver obras en diversas técnicas: acrílicos, acuarelas, pasteles y lápices de colores.

El taller de este año ha sido impartido por Françoise Varieras, profesora de arte titulada, y ha permitido a los pintores aficionados progresar.

Das Malatelier des Vereins « Un temps pour soi » stellt im Centre Culturel Jean Ferrat aus. Sie können während der Öffnungszeiten des Zentrums Werke in verschiedenen Techniken entdecken: Acryl, Aquarell, Pastell, Farbstifte.

Das Atelier wurde dieses Jahr von Françoise Varieras, einer diplomierten Kunstlehrerin, betreut.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac