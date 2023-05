Théâtre ‘Le grand manège’, 7 juin 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Grand manège , titre évocateur qui nous rassemble tous, l’espace d’un temps, l’espace d’un lieu ! Parti du constat que les vocations ne sont plus ce qu’elles furent jadis, le texte se projette dans les années futures… Et si les vocations avaient disparu… Et si nous n’étions que des numéros et des pions, manipulés par un décideur sadique et tyrannique apparenté à un chef… Et si nos carrières ne dépendaient que de notre physique… Et si… et si….

Mercredi 2023-06-07 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Grand manège, an evocative title that brings us all together, for a time, for a place! Starting from the observation that vocations are no longer what they once were, the text projects itself into the future? And if vocations had disappeared? What if we were only numbers and pawns, manipulated by a sadistic and tyrannical decision-maker akin to a boss? What if our careers depended only on our physical appearance? What if? What if?

Grand manège, un título evocador que nos reúne a todos, ¡por un tiempo, por un lugar! Partiendo de la constatación de que las vocaciones ya no son lo que eran, el texto se proyecta hacia el futuro? ¿Y si las vocaciones hubieran desaparecido? ¿Y si sólo fuéramos números y peones, manipulados por un responsable sádico y tiránico parecido a un jefe? ¿Y si nuestras carreras sólo dependieran de nuestra apariencia? ¿Y si? ¿Y si?

Der Titel « Grand Manège » (Große Manege) ist ein vielsagender Titel, der uns alle für eine gewisse Zeit an einem bestimmten Ort zusammenbringt Ausgehend von der Feststellung, dass die Berufe nicht mehr das sind, was sie einmal waren, wirft der Text einen Blick in die Zukunft Was wäre, wenn die Berufungen verschwunden wären? Und wenn wir nur noch Nummern und Schachfiguren wären, die von einem sadistischen und tyrannischen Entscheidungsträger, der einem Chef ähnelt, manipuliert werden? Was wäre, wenn unsere Karrieren nur von unserem Aussehen abhingen? Und wenn? und wenn?

