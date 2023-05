Enduro de pêche à la carpe, 26 mai 2023, Ussel.

Le club « Carpe Nature Haute Corrèze » organisent un enduro de pêche à la carpe sur le lac de Ponty ..

Vendredi 2023-05-26 à ; fin : 2023-05-29 . .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The club « Carpe Nature Haute Corrèze » organizes an enduro of carp fishing on the lake of Ponty.

El club « Carpe Nature Haute Corrèze » organiza un enduro de pesca de carpas en el lago de Ponty.

Der Verein « Carpe Nature Haute Corrèze » organisiert ein Karpfenangel-Enduro auf dem See von Ponty.

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac