Exposition de Marc Tendille Ussel Catégorie d’Évènement: Ussel

Exposition de Marc Tendille, 10 avril 2023, Ussel . Ussel, , Exposition de Marc Tendille 6 Rue de l’église

Ussel

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-29 18:00:00 6 Rue de l’église Corrèze Ussel . La galerie est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le samedi 15 avril à partir de 10h La galerie d’art « Aigua de rocha » vous invite à venir découvrir les œuvres de Marc Tendille 6 Rue de l’église Ussel

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégorie d’Évènement: Ussel Autres Lieu Ussel Adresse Ussel Ville Ussel Tarif Lieu Ville 6 Rue de l'église Ussel

Ussel Ussel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel /

Exposition de Marc Tendille 2023-04-10 was last modified: by Exposition de Marc Tendille Ussel 10 avril 2023

Ussel