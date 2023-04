Ciné atelier Le lion et les trois brigands 66 Avenue Carnot, 18 avril 2023, Ussel.

Dans le cadre de sa programmation jeune public, le Cinéma Le Carnot vous invite à un ciné atelier et avant première « Le lion et les trois brigands ». Séance suivie d’un karaoké et d’un quiz en salle.

Mardi 2023-04-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-18 . .

66 Avenue Carnot Cinéma Le Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of its programming for young audiences, the Cinema Le Carnot invites you to a film workshop and preview of « The Lion and the Three Brigands ». Screening followed by a karaoke and a quiz in the theater

En el marco de su programación para el público joven, el Cinéma Le Carnot le invita a un taller de cine y al preestreno de « Le lion et les trois brigands ». Proyección seguida de un karaoke y un concurso en el cine

Im Rahmen seines Programms für junge Zuschauer lädt das Cinéma Le Carnot Sie zu einem Filmworkshop und einer Vorpremiere von « Le lion et les trois brigands » ein. Anschließend Karaoke und ein Quiz im Kinosaal

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac