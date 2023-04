Atelier à 4 mains peinture explorer les couleurs Ussel Catégories d’Évènement: Corrèze

Ussel

Atelier à 4 mains peinture explorer les couleurs, 12 avril 2023, Ussel. L’EVS de la Civadière vous propose un atelier à 4 mains; peinture explorer les couleurs.

Mercredi 2023-04-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-12 16:00:00. . Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The EVS de la Civadière proposes a 4 hands workshop; painting explore the colors El EVS de la Civadière propone un taller a 4 manos; pintar y explorar los colores Die EVS de la Civadière bietet Ihnen ein vierhändiges Atelier an; Malen erforscht die Farben

