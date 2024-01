Loto Ecole de la Jaloustre Salle polyvalente Ussel, vendredi 26 janvier 2024.

Loto Ecole de la Jaloustre Salle polyvalente Ussel Corrèze

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

L’école de la Jaloustre vous invite à son super loto avec de nombreux lots à gagner. ; 1 vélo électrique, 1 voyage, 1 cafetière Délonghi, robot cuisine équipé et bien d’autres sans oublier la partie pour les enfants (moins de 10 ans) gratuite pour les enfants de l’école.

Ouverture des portes à partir de 18h30 sans réservation.

Surprises, buvette et buffet sur place.

Salle polyvalente Rue du stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement Loto Ecole de la Jaloustre Ussel a été mis à jour le 2024-01-19 par Corrèze Tourisme