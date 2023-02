UssaR PENICHE LA MARQUISE, 27 avril 2023, LYON.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) PRESENTE : ce concert. UssaREn tourneìe et en concert aÌ La Maroquinerie, Paris – 11 mai 2023 ApreÌs un EP remarqueì aussi bien par la critique qu'en live (premieÌres parties de Barbara Pravi, Gae?tan Roussel, Yseult…), UssaR preìpare la sortie de son premier album, Eìtendard.Cet opus nous plonge dans un univers unique, ouÌ la noirceur et la meìlancolie ceÌdent progressivement place aÌ la lumieÌre. Revendicatif et feìdeìrateur, Eìtendard appelle aÌ se rassembler sous une me?me bannieÌre, au son d'une chanson franc?aise vrilleìe, habiteìe par l'eìclat d'un piano, des cordes enchanteresses et de subtiles arabesques eìlectroniques. Accès personnes à mobilité réduite : reservation@tickandyou.com

PENICHE LA MARQUISE LYON Face au 20, quai Victor Augagneur Rhne

Accès personnes à mobilité réduite : reservation@tickandyou.com

