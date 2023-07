UssaR + Leslie Medina EMB Sannois Sannois Catégories d’Évènement: ile de france

Sannois UssaR + Leslie Medina EMB Sannois Sannois, 1 décembre 2023, Sannois. Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant Tarif prévente : 12 euros / Tarif réduit : 10 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 8 euros UssaR est habité par l’éclat d’un piano et de subtiles arabesques électroniques. La musique de Leslie Medina est synthétique par ses sonorités et intemporelle par son sentimentalisme. Des références multiples et particulières, comme autant de clés pour mieux comprendre d’où vient ce chanteur poignant, fier de ne pouvoir être rangé dans aucune case, dont les textes intimes, parfois graves, s’habillent parfois d’un humour salvateur. L’introduction idéale au monde si particulier d’UssaR, pour nous faire patienter jusqu’à la sortie de son premier album en mars/avril 2023. Aucun doute, le boxeur réussira à nouveau à nous mettre KO. Leslie Medina est une autrice, compositrice, productrice aux multiples facettes. Synthétique par ses sonorités, pop par son accessibilité, intemporelle par son sentimentalisme, la musique de Leslie Medina est surtout de celles qui ont pris le temps de se définir une singulière ligne directrice, un équilibre stable entre le format chanson et une écriture dotée d’une belle sensibilité. Leslie Medina en a eu du courage, et elle ne s’arrêtera pas là. Forte de l’accueil de son premier projet, la jeune femme nous revient avec de nouveaux titres dès 2023. EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

