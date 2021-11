Roubaix Concert en Loft Nord, Roubaix UssaR Concert en Loft Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

UssaR Concert en Loft, 22 janvier 2022, Roubaix. UssaR

Concert en Loft, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

USSAR —– **UssaR** c’est d’abord ce garçon aux grandes mains et à l’oreille curieuse, qui, nourri au rap, au maloya, au rock 70’s comme aux solos de piano de Keith Jarret, décide de plaquer ses études pour vivre son rêve : devenir musicien. Déjà pianiste, producteur et beatmaker, Emmanuel sera désormais chanteur. Mélancolique, sensible, éminemment texturée, sa musique est une hybridité. Pop urbaine, chanson électronique, variété du futur ? Qu’importe, c’est au cœur que s’adressent ses textes et mélodies. [https://youtu.be/bJCGmTy_1pE](https://youtu.be/bJCGmTy_1pE)

TARIFS : 9€ – PASS 1 JOUR (USSAR + DA SILVA) : 21€

#electro #piano #pop Concert en Loft Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Concert en Loft Adresse Roubaix Ville Roubaix lieuville Concert en Loft Roubaix