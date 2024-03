USSAM vous propose un cassoulet à emporter Salle Saint-André Montréverd, samedi 16 mars 2024.

USSAM vous propose un cassoulet à emporter Menu à emporter proposé par l’USSAM Samedi 16 mars, 14h30 Salle Saint-André Sur commande. Adulte : 15 € et enfant : 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Menu en vente à emporter.

Billets en vente par les joueurs du club ou commande par hello asso en scannant le QR Code

Salle Saint-André Rue des Battages – Saint-André-Treize-Voies, 85260 Montréverd Montréverd 85260 Saint-André-Treize-Voies Vendée Pays de la Loire

USSAM Montréverd