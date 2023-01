» Les Allumés d’Ussac » Ussac Ussac Catégories d’Évènement: Corrèze

Ussac

» Les Allumés d’Ussac » Ussac, 20 janvier 2023, Ussac. » Les Allumés d’Ussac » 20 et 21 janvier Ussac

Entrée libre / gratuit

Fête des lumières participative Ussac Ussac Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine » Les allumés d’Ussac » c’est une fête des lumières participative organisée par le Pays d’art et d’histoire, la commune et plusieurs associations ussacoises. L’idée est de mettre en valeur le patrimoine du centre-bourg d’Ussac ! C’est aussi un esprit de récup’, de bricolage et de fait main.

De novembre à janvier, des artistes animent des ateliers avec l’école, l’accueil de loisirs et le grand public. Les réalisations sont à découvrir au cours de deux soirées qui s’annoncent animées !

RDV dans le bourg d’Ussac les 20 et 21 janvier * à partir de 19h !

* Les organisateurs se réservent le droit de décaler l’événement en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00 Marc Allenbach

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Ussac Autres Lieu Ussac Adresse Ussac Ville Ussac lieuville Ussac Ussac Departement Corrèze

Ussac Ussac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussac/

» Les Allumés d’Ussac » Ussac 2023-01-20 was last modified: by » Les Allumés d’Ussac » Ussac Ussac 20 janvier 2023 Ussac Ussac Ussac

Ussac Corrèze