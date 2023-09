Marchés aux noix et aux châtaignes Ussac, 20 septembre 2023, Ussac.

Ussac,Corrèze

Marchés aux noix et aux châtaignes de Cana. Tous les lundis, mercredis et vendredis. De 8h à 11h. Début des transactions à 9h30. Renseignements: 05 55 87 64 16..

2023-09-20 fin : 2023-10-31 . .

Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cana walnut and chestnut markets. Every Monday, Wednesday and Friday. From 8am to 11am. Transactions start at 9:30 am. Information: 05 55 87 64 16.

Mercados de nueces y castañas en Caná. Todos los lunes, miércoles y viernes. De 8.00 a 11.00 h. El comercio comienza a las 9.30 h. Información: 05 55 87 64 16.

Nuss- und Kastanienmärkte in Cana. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Von 8:00 bis 11:00 Uhr. Beginn des Handels um 9:30 Uhr. Informationen: 05 55 87 64 16.

Mise à jour le 2023-09-20 par Brive Tourisme