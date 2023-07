Fete champêtre de Lintillac Ussac, 22 juillet 2023, Ussac.

Ussac,Corrèze

Fête champêtre de Lintillac avec concours de pétanque et repas animé par DJ Dan. Tarif: 25 euros, enf -12 ans: 12 euros.

Messe de Sainte Marie Madelaine en plain air et apéritif offert par la paroisse d’Ussac et les habitants de Lintillac le dimanche 23 juillet. Réservations: 06 81 91 28 15 et 07 50 21 78 16.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lintillac country fair with pétanque competition and meal hosted by DJ Dan. Price: 25 euros, children under 12: 12 euros.

Mass for Sainte Marie Madelaine in the open air and aperitif offered by the parish of Ussac and the people of Lintillac on Sunday July 23. Reservations: 06 81 91 28 15 and 07 50 21 78 16

Feria campestre de Lintillac con concurso de petanca y comida a cargo de DJ Dan. Precio: 25 euros, niños menores de 12 años: 12 euros.

Misa por Sainte Marie Madelaine al aire libre y aperitivo ofrecidos por la parroquia de Ussac y los vecinos de Lintillac el domingo 23 de julio. Reservas: 06 81 91 28 15 y 07 50 21 78 16

Lintillac-Fest mit Boule-Wettbewerb und Essen unter der Leitung von DJ Dan. Preis: 25 Euro, Kinder unter 12 Jahren: 12 Euro.

Messe zu Ehren der Heiligen Maria Madelaine unter freiem Himmel und Aperitif, der von der Pfarrei Ussac und den Bewohnern von Lintillac am Sonntag, den 23. Juli angeboten wird. Reservierungen: 06 81 91 28 15 und 07 50 21 78 16

