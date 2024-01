Cross de la Sablière USMV Viroflay, dimanche 4 février 2024.

Cross de la Sablière L’USMV organise le 42e cross de la Sablière avec six courses, de un à dix kilomètres dans un parcours 100 % nature. Dimanche 4 février, 09h30 USMV Tarifs de 2 € à 12 €. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T12:00:00+01:00

L’USMV organise le 42e cross de la Sablière avec six courses, de un à dix kilomètres dans un parcours 100 % nature (course enfants à partir de 6 ans et courses adultes avec différents niveaux).

Des séances d’entraînement sont proposées les semaines précédant l’évènement. Cette édition proposera une collecte de bouchons en plastique au profit des Bouchons de l’Espoir, un ravitaillement bio et sain et des récompenses les plus écologiques possibles.

Premier départ à 9h30 à La Piste – 104, route du Pavé de Meudon.

USMV 104, route du Pavé de Meudon Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.crossdelasabliere.fr/ »}]