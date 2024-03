Usky La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 24 mars 2024.

Usky Usky investit la scène de la Gaîté Lyrique le 24 mai 2024, pour un concert mêlant rap et poésie ! Dimanche 24 mars, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Usky, poète du rap français, imprègne le genre d’une poésie riche et mélancolique. Révélé au grand public par une série de mixtapes audacieuses, il a su se distinguer dans l’univers du rap avec son style unique. Son EP « Rétina », sorti le 25 mai 2023 sous l’égide du légendaire label 92i de Booba, a marqué les esprits avec ses mélodies envoûtantes et ses textes introspectifs. Artiste au parcours singulier, Usky a forgé une signature musicale qui traverse le temps, loin des tendances éphémères.

Récemment, Usky a brillé sur « Ad Vitam Aeternam », le dernier opus de Booba, avec le morceau poignant « Bénigni ».

Un concert à la Gaîté Lyrique qui promet d’être un jalon dans sa carrière et un pont vers de nouveaux horizons musicaux !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

