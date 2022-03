USKEN Leda Atomica Musique, 9 avril 2022, Marseille.

USKEN (electro/rock 60’s) Marseille – FR C’est en 2016, lors d’un périple de plus de 4 000 kms aux quatre coins de la Scandinavie, qu’Isabelle (ex chant LO) et Yann (ex guitare LO) découvrent une minuscule île à l’entrée d’un fiord norvégien : Usken. Une guitare, un ordinateur prêté sur place et quelques explications sur l’utilisation de samples par les musiciens locaux sonnent comme une évidence : Usken sera un duo, et, c’est l’utilisation de machines qui permettra de réconcilier des influences aussi variées que le trip hop et la musique électronique pour Isabelle, le garage et la musique 60s pour Yann. Le résultat ? Une pop élégante et salée où la guitare tend à illustrer un film de Tarantino et le chant conter des histoires de trolls. [https://www.facebook.com/Uskenband/](https://www.facebook.com/Uskenband/) [https://usken.bandcamp.com/](https://usken.bandcamp.com/) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

