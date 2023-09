Portes ouvertes de l’usine Tissel Usines Tissel Roubaix, 11 octobre 2023, Roubaix.

Portes ouvertes de l’usine Tissel Mercredi 11 octobre, 17h30 Usines Tissel entrée libre, sur inscription

Rendez-vous le 11 octobre prochain pour découvrir notre usine et le projet collectif que nous sommes en train de mettre en place sur le site Tissel à Roubaix !

Nous y avons de grands projets et l’ambition d’y construire avec nos partenaires du site un modèle précurseur et futur lieu totem de l’économie circulaire. Car nous sommes en effet guidé par une intuition pour développer ce projet : être ensemble va nous permettre de voir plus grand et d’être plus fort !

Au programme : pot d’accueil, présentaton des différents projets, visites et temps festif !

Afin de participer à cet évènement gratuit, merci de vous inscrire via ce lien -> https://www.eventbrite.fr/e/717786136657?aff=oddtdtcreator

Usines Tissel 17 rue du nouveau monde, 59512 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/717786136657?aff=oddtdtcreator »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le projet de ru00e9habilitation d’une usine en lieu totem de l’u00e9conomie circulaire », « type »: « rich », « title »: « Premiu00e8res portes ouvertes », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F600255809%2F1764814535963%2F1%2Foriginal.20230918-114524?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C343%2C2160%2C1080&s=4347054b7c98b95230abc4e2f820ad55 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-premieres-portes-ouvertes-717786136657 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/717786136657?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T17:30:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

2023-10-11T17:30:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

évènement portesouvertes

Ville de Roubaix- Tissel