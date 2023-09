Visite guidée déambulatoire de la Galicière Usines de moulinage de la Galicière Chatte, 16 septembre 2023, Chatte.

Visite guidée déambulatoire de la Galicière 16 et 17 septembre Usines de moulinage de la Galicière Entrée 2 euros. Gratuit pour les -12 ans

Le visiteur est invité à déambuler à sa guise sur l’ensemble du site, jardins et ateliers pour écouter les différents guides présenter chacun un pans d’histoire de la Galicière ou visionner des courts-métrages et documentaires autour de la thématique de la sériciculture.. Pas d’ordre particulier à suivre, au visiteur de dérouler son fil…

L’association Thélème accueillera les visiteurs en costumes du 19eme siècle.

Usines de moulinage de la Galicière 285 chemin de la Galicière 38160 Chatte Chatte 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 85 77 http://www.galiciere.org La Galicière, est une ancienne fabrique de soie de la fin du XVIII° siècle, un ensemble unique en France, dont les particularismes en font un objet patrimonial exceptionnel et singulier. Les hasards de l’histoire, ont conduit jusqu’à nous, des ateliers équipés de machines pour la plus part installées ”au plus fort de la Révolution”.

Les bâtiments sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2004 et les machines depuis 2007. Dans Chatte ne pas suivre les indications des GPS (qui envoie sur un chemin non carrossable) à l’exception de l’application Waze. Dans Chatte, trouver le cimetière, puis tourner à gauche devant la petite chapelle et prendre le chemin de la Galicière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Les Amis de la Galicière