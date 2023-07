Été Culturel 2023 Usine végétale Coutras Catégories d’Évènement: Coutras

Gironde Été Culturel 2023 Usine végétale Coutras, 10 juillet 2023, Coutras. Été Culturel 2023 10 – 25 juillet Usine végétale Pour la deuxième année consécutive, Cargo 209, l’opérateur culturel du tiers-lieu Usine Végétale vous a concoctée un programme ouvert à tous pour un été festif en milieu rural.

Nous avons également un programme spécifique pour les centres de loisirs, espaces jeunes, lieux de vie, structures d’accompagnement éducatives.

Pour plus d’informations : contact.cargo209@gmail.com ou 09.71.72.65.88 Usine végétale 33230 Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +339 71 72 65 88 [{« type »: « email », « value »: « contact.cargo209@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0971726588 »}] [{« link »: « mailto:contact.cargo209@gmail.com »}] TIERS LIEU EN MILIEU RURAL Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

